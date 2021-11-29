Отдыхает в Кении: участница "Холостяка-11" в апельсиновом купальнике похвасталась стройной фигурой

Джессика Чеги показала фото с Индийского океана.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги – наслаждается отдыхом в восточной Африке – в Кении. На берегу Индийского океана девушка сразу сделала интересные снимки и показала их в Instagram.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Джесс позировала на фоне заката в экстравагантном купальнике апельсинового цвета. Она продемонстрировала стройную фигуру, пикантное декольте и похвасталась упругими ягодицами.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Свой пляжный лук она дополнила соломенной шляпой.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

"Умиротворение. Именно здесь это чувствую. Культура и колоритность Африки ни на что не похожа. Люди с таким уважением и радушием относятся друг к другу. Здесь я не чувствую подлости в людях, они еще не так испорчены определенными возможностями. У городского колорита есть только элементарные необходимости для выживания. Они счастливы. Я очень благодарна, что попала сюда. Посмотрела на мир другими глазами. Но не перестаю верить, что существует безоговорочная доброта", — написала Чеги.

В прошлый раз Джессика показала фото в нижнем белье.

Читайте также: