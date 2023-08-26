Отдыхает в Мексике: Кендалл Дженнер в купальнике похвасталась стройной фигурой

Кендалл Дженнер опубликовала в Instagram фотографии из отпуска, который она проводит вместе с подругой Хейли Бибер на мексиканском курорте – Кабо-Сан-Лукас.

Модель сделала селфи в зеркале. Кендалл похвасталась стройной и сексуальной фигурой в миниатюрном бикини с принтом.

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Дженнер продемонстрировала фигуру еще в одном купальнике, более закрытом.

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Манекенщица также показала красивый снимок побережья Тихого океана и поделилась фото, на котором позирует вместе с Хейли. Дженнер одета в длинное черное платье, а Бибер – в обтягивающее мини-платье песочного оттенка. Девушки собрались на вечернюю прогулку.

Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер и Гейли Бибер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Напомним, Кендалл Дженнер в странном платье-шаре появилась на подиуме показа французского бренда Jacquemus.

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