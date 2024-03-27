Отдыхает в Мексике: Сальма Хайек в апельсиновом бикини поплавала в пещере

Актриса показала, как проходит ее отпуск на карибском побережье.

Сальма Хайек опубликовала в Instagram фотографии с своего отдыха в Мексике.

Актриса посетила Дос-Охос, являющуюся частью затопленной пещерной системы, расположенной на карибском побережье полуострова Юкатан.

Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Сальма запечатлена в тот момент, когда плыла на спине в подземных водах. На ней было бикини апельсинового цвета.

Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

"Да здравствует Мексика", – подписала снимки актриса.

Напомним, Сальма Хайек на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair сияла в серебряном обжатом платье с блестками от Модного дома Gucci.

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