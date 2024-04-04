Отдыхает в Мексике: звезда реалити в розовом бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Эмма Эрнан показала фолловерам фото с мексиканского курорта Кабо-Сан-Лукас.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – опубликовала в Instagram пикантные фотографии с отдыха в Мексике.
Блондинка позировала по колено в бассейне на фоне океана. Она была одета в розовое бикини с жемчугом и камнями, лиф которого был рельефным. Свой пляжный лук Эмма дополнила солнцезащитными очками и серьгами-кольцами.
Эрнан сначала похвасталась стройной фигурой и соблазнительным бюстом.
А потом красавица продемонстрировала на камеру свои упругие и сексуальные ягодицы.
Напомним, ранее Эмма Эрнан попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе. Она прогуливалась в жемчужном мини-платье с драпировкой и откровенным декольте.
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