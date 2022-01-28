Отдыхает в ОАЭ: участница "Холостяка-11" соблазнительно продемонстрировала стройные ноги

Александра Миколюк показала первое фото с отдыха.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Александра Миколюк – поделилась в Instagram красивым снимком авторства shevchenko_photo с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.
Саша с томным выражением лица соблазнительно позировала в черном легком платье. Она оголила стройные ноги и продемонстрировала их на камеру.
Волосы Миколюк распустила и украсила шею ожерельем.
"Девчонки, кому фотку на телефон?" – спросила девушка у подписчиц.
Напомним, на премьеру фильма "Кингс Мен" Александра пришла в эффектном черном платье с пикантными вырезами на талии.
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