Отдыхает в ОАЭ: участница "Холостяка-11" соблазнительно продемонстрировала стройные ноги

Александра Миколюк показала первое фото с отдыха.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Александра Миколюк – поделилась в Instagram красивым снимком авторства shevchenko_photo с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

Саша с томным выражением лица соблазнительно позировала в черном легком платье. Она оголила стройные ноги и продемонстрировала их на камеру.

Волосы Миколюк распустила и украсила шею ожерельем.

"Девчонки, кому фотку на телефон?" – спросила девушка у подписчиц.

Напомним, на премьеру фильма "Кингс Мен" Александра пришла в эффектном черном платье с пикантными вырезами на талии.

Александра Миколюк/Пресс-служба

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