Отдыхает в ОАЭ: участница "Холостяка-11" в платье с разрезом сверкнула бедром

Джессика Чеги показала первое фото с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги – уехала с любимым, лицо которого не показывает, на отдых в ОАЭ. Оттуда она опубликовала первое фото.
Девушка позировала за столом на террасе заведения. Одета она была в платье с принтом, высокой горловиной и высоким разрезом, сквозь который она сверкнула бедром. Аутфит Джесс дополнила изумрудной шляпой с зеленой лентой и красной вставкой.
Волосы Чеги распустили, а на лице был легкий макияж. Французский маникюр завершил лук красавицы.
В отпуске Джессика следит за своим питанием. Судя по фото, она заказала себе салат с креветками и зеленью.
"Береги меня, и я сведу тебя с ума", — подписала снимок Чеги.
Ранее Джесс показывала нежное фото, на котором она предстала в кружевном коротком халате.
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