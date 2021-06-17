Отдыхает в Швейцарии: участница "Холостяка-11" в черном купальнике похвасталась стройной фигурой

Екатерина Жук поделилась в соцсети красочными снимками из отпуска в Альпах.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Екатерина Жук – отдыхает в красочной Швейцарии. Оттуда девушка опубликовала интересные снимки.

Красотка продемонстрировала с разных ракурсов стройную фигуру в черном слитном купальнике с пикантным декольте и красивым плетением на спине. Волосы она собрала в пучок, а на глаза надела черные очки.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

В посте Екатерина поделилась впечатлениями от отдыха.

"Швейцария - это страна многочисленных гор и озер. Уже вторую неделю наслаждаюсь кристально чистыми и лазурного цвета озерами и потрясающей природой. И, наконец-то, я нашла время окунуться в самом большом озере в Альпах. Это озеро Леман, или как его еще называют Женевское озеро. Задача посчитать швейцарские озера – не такая уж и простая. Так как, есть очень много совсем крошечных озер. И все же, имеются официальные данные Федерального правительства, согласно которым количество озер колеблется возле отметки в 1500", - рассказала девушка.

Еще Жук посетила маленький городок в Швейцарии - Грюйер, который расположен на склонах холма у подножия Альп, он является родиной знаменитого сыра Грюйер.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Напомним, Катя Жук поделилась советами, как держать себя в хорошей форме.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку