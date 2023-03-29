Отдыхает в СПА: британская телезвезда в синем бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Хлоя Ферри продолжает соблазнять фолловеров своими пикантными снимками.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в СПА.
Хлоя решила сфотографироваться на горке, прежде чем спуститься в бассейн. Перед фотокамерой она предстала в синем бикини. Телезвезда похвасталась сексуальными ягодицами и татуировкой на бедре и спине.
Ферри дополнила лук высоким хвостом и макияжем с акцентом на наращенных ресницах. В ушах у нее были золотистые серьги-кольца, а на руках – браслет и часы.
Чтобы держать себя в такой замечательной форме, Хлоя регулярно занимается в спортзале, откуда публикует фото.
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