Отдыхает в СПА: британская телезвезда в синем бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в СПА.

Хлоя решила сфотографироваться на горке, прежде чем спуститься в бассейн. Перед фотокамерой она предстала в синем бикини. Телезвезда похвасталась сексуальными ягодицами и татуировкой на бедре и спине.

Глоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Ферри дополнила лук высоким хвостом и макияжем с акцентом на наращенных ресницах. В ушах у нее были золотистые серьги-кольца, а на руках – браслет и часы.

Глоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Чтобы держать себя в такой замечательной форме, Хлоя регулярно занимается в спортзале, откуда публикует фото.

Глоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

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