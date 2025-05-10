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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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46
Время на прочтение
1 мин

Отдыхает в СПА: звезда реалити в ярком бикини похвасталась упругими ягодицами

Хлоя Ферри любит показывать фолловерам свои снимки в купальниках.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хлоя Ферри

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Британская телезвезда Хлоя Ферри провела день в СПА. Оттуда она опубликовала несколько фотографий в Instagram.

/ © Instagram Хлои Ферри

© Instagram Хлои Ферри

Женщина была одета в красный купальник с белой каймой. Она продемонстрировала на камеру стройную фигуру и упругие ягодицы. А еще похвасталась большой татуировкой на бедре.

/ © Instagram Хлои Ферри

© Instagram Хлои Ферри

У Хлои была укладка с кудрями, легкий макияж с густыми накладными ресницами и золотые серьги-кольца в ушах.

Напомним, американская модель Брукс Нейдер в бикини лимонного цвета с рюшами на лифе позагорала на пляже в Майами.

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