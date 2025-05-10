Отдыхает в СПА: звезда реалити в ярком бикини похвасталась упругими ягодицами

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

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Британская телезвезда Хлоя Ферри провела день в СПА. Оттуда она опубликовала несколько фотографий в Instagram.

© Instagram Хлои Ферри

Женщина была одета в красный купальник с белой каймой. Она продемонстрировала на камеру стройную фигуру и упругие ягодицы. А еще похвасталась большой татуировкой на бедре.

© Instagram Хлои Ферри

У Хлои была укладка с кудрями, легкий макияж с густыми накладными ресницами и золотые серьги-кольца в ушах.

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Напомним, американская модель Брукс Нейдер в бикини лимонного цвета с рюшами на лифе позагорала на пляже в Майами.