- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 1 мин
Отдыхает в СПА: звезда реалити в ярком бикини похвасталась упругими ягодицами
Хлоя Ферри любит показывать фолловерам свои снимки в купальниках.
Британская телезвезда Хлоя Ферри провела день в СПА. Оттуда она опубликовала несколько фотографий в Instagram.
Женщина была одета в красный купальник с белой каймой. Она продемонстрировала на камеру стройную фигуру и упругие ягодицы. А еще похвасталась большой татуировкой на бедре.
У Хлои была укладка с кудрями, легкий макияж с густыми накладными ресницами и золотые серьги-кольца в ушах.
Напомним, американская модель Брукс Нейдер в бикини лимонного цвета с рюшами на лифе позагорала на пляже в Майами.