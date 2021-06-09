Отдыхает в Турции: победительница "Холостяка-11" подчеркнула стройные ноги мини-платьем с цветочной вышивкой

Анна Богдан показала милое фото с турецкого отпуска.
Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" и бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана - Анна Богдан – с возлюбленным Михаилом Заливако наслаждается отдыхом в Турции, в городе Бодрум.
Оттуда девушка опубликовала милое совместное фото, на котором она собирается поцеловать Мишу.
Анна предстала на снимке в черном коротком платье с пестрой цветочной вышивкой и в черных босоножках на высоких шпильках. Наряд идеально подчеркнул красивые стройные ноги Богдан.
Заливако одет в черную рубашку, брюки и кислотно-желтые кроссовки. Смотрятся они красиво – прекрасная пара, не так ли?
"А что еще нужно для счастья? Прекрасное место. Теплое море. Волшебное платье и ты рядом", - подписала снимок Аня.
Заливако, в свою очередь, выложил фото своей любимой, где она позирует в этом же образе.
Кстати, в Бодруме сейчас также отдыхает Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Влюбленная пара встретилась там со звездными супругами и познакомились. Не упустили они возможности сделать совместное фото.
А вчера девушка показала в Instagram Stories свой пляжный лук. Она была в светлом бикини и черном прозрачном комбинезоне с откровенным декольте и разрезами на брюках.
С нетерпением ждем от Анны снимков в купальниках.
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