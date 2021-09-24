Отдыхает в Турции: порноактриса из "Холостяка-11" продемонстрировала фигуру в бикини

Бывшая актриса фильмов для взрослых Анастасия сделала селфи в ванной комнате отеля.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Анастасия (псевдоним — Адель Асанти) — поехала на долгожданный отдых. Для отпуска она выбрала Турцию.
Оттуда Настя показала первый снимок. Она сфотографировалась в ванной комнате. На Асанти было синее бикини с черной вставкой на лифе.
Девушка продемонстрировала стройную фигуру и татуировки на теле.
Поклонники Адель оставили комплименты ей в комментариях: "Вауу, какая красивая, ты просто секси", "Какая красотка! Бомба".
С нетерпением ждем от Анастасии новые снимки из отпуска.
Напомним, победительница "Холостяка-11", девушка Михаила Заливако — Анна Богдан — показала в Instagram красивый снимок из новой фотосессии, в котором она похвасталась сексуальным декольте.
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