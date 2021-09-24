Отдыхает в Турции: порноактриса из "Холостяка-11" продемонстрировала фигуру в бикини

Отдыхает в Турции: порноактриса из "Холостяка-11" продемонстрировала фигуру в бикини

Бывшая актриса фильмов для взрослых Анастасия сделала селфи в ванной комнате отеля.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Анастасия (псевдоним — Адель Асанти) — поехала на долгожданный отдых. Для отпуска она выбрала Турцию.

Оттуда Настя показала первый снимок. Она сфотографировалась в ванной комнате. На Асанти было синее бикини с черной вставкой на лифе.

Девушка продемонстрировала стройную фигуру и татуировки на теле.

Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

Поклонники Адель оставили комплименты ей в комментариях: "Вауу, какая красивая, ты просто секси", "Какая красотка! Бомба".

С нетерпением ждем от Анастасии новые снимки из отпуска.

Напомним, победительница "Холостяка-11", девушка Михаила Заливако — Анна Богдан — показала в Instagram красивый снимок из новой фотосессии, в котором она похвасталась сексуальным декольте.

Читайте также: Новый день – новый лук: порноактриса из "Холостяка-11" подчеркнула стройные ноги мини-платьем

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку