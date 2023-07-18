Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Отдыхала на диване: Элизабет Херли показала фото в коралловом бикини

Отдыхала на диване: Элизабет Херли показала фото в коралловом бикини

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
761
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Отдыхала на диване: Элизабет Херли показала фото в коралловом бикини

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

58-летняя британская актриса продолжает рекламировать купальники своего бренда.

Элизабет Херли выложила в Instagram фотографию в новом купальнике от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Актриса позировала, лежа на диване, в бикини кораллового цвета с металлической фурнитурой на лифе и плавках.

На фото можно рассмотреть подтянутую фигуру и сексуальное декольте Лиз.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Свой аутфит для отдыха звезда дополнила укладкой с локонами и макияжем с акцентом на глазах, которые подчеркнула черным карандашом.

Напомним, ранее Элизабет Херли в полосатом купальнике сфотографировалась на пляже у пальмы.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
761
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация