Отдыхала на яхте: Хлое Кардашьян в черном бикини грациозно позировала на камеру

36-летняя звезда реалити-шоу и бизнесвумен показала, как провела отдых.

Хлое Кардашьян опубликовала в Instagram фото с отдыха, сделанное во время прогулки на яхте.

В кадре звезда реалити предстала в черном бикини, сверху которого она надела черную блузку, которая просвечивалась. Главным акцентом в ее луке было сексуальное пышное декольте.

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

Аутфит Хлое дополнила стильными черными очками и красным маникюром.

Красотка грациозно позировала на камеру, сидя на коленях.

Еще Кардашьян вылодила снимок, на котором она появилась с новой прической, и новым цветом волос – платиновым блондом.

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

Напомним, ранее снимки Хлое вызвали недоумении и фолловеров: они вообще не узнали звезду и заподозрили ее в чрезмерном использовании фотошопа, а кто-то – вообще в пластических вмешательствах. Черты лица Кардашьян и правда изменились.

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