Отдыхала у моря: Ирина Федишин задрала платье и продемонстрировала стройные ноги

Отдыхала у моря: Ирина Федишин задрала платье и продемонстрировала стройные ноги

Артистка показала видео с отдыха, на котором появилась в комфортном стильном луке.

Ирина Федишин поделилась в Instagram видео, снятым у моря. Певица предстала в черном обтягивающем трикотажном платье и белых кроссовках.

Она сидела на деревянном периле беседки, задрав платье к бедрам. Ирина игриво продемонстрировала на камеру стройные ноги.

После этого Федишин смотрела на море и наслаждалась атмосферой, хвастаясь стройной фигурой.

"После концерта в Шепетовке – решила… посмотреть видео о море", — подписала видео артистка.

Напомним, на концерте "Вечер премьер с Катериной Осадчей" Ирина предстала в белом мини-платье из перьев с обнаженными плечами. Наряд идеально подчеркнул стройные ноги исполнительницы.

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