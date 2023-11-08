Отдыхала в белом бикини: британская модель похвасталась сексуальными ягодицами

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – поделилась в Instagram новыми пикантными фотографиями.

Перед объективом фотокамеры красавица предстала в белом бикини на завязках. Сверху она надела белую рубашку и завязала ее на узел под грудью. Свой лук Чи дополнила кремовой шляпой с бежевой лентой.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя идеальное тело. А еще модель похвасталась упругими и сексуальными ягодицами.

Арабелла Чи/Instagram

"Поцелована солнцем", – подписала снимки Арабелла.

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи в белом белье позировала на тренажере, хвастаясь стройной фигурой.

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