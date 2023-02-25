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Отдыхали на пляже: диджей Дэвид Гетта блеснул накачанным торсом, а его 31-летняя возлюбленная — упругими ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
977
Время на прочтение
1 мин
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Отдыхали на пляже: диджей Дэвид Гетта блеснул накачанным торсом, а его 31-летняя возлюбленная — упругими ягодицами

Дэвид Гетта и Джессика Ледон / Фото: Getty Images

Французский диджей принимал солнечные ванны в плавках Dolce & Gabbana, а его девушка – в цветном купальнике.

Папарацци подловили всемирно-известного французского диджея Дэвида Гетта во время отдыха на пляже в Майами. Он был в компании своей любимой – 31-летней актрисы и модели Джессики Ледон.

Пара загорала на шезлонгах, мило о чем-то общалась и улыбалась.

Дэвид Гетта и Джессика Ледон / © Getty Images
Дэвид Гетта и Джессика Ледон / Фото: Getty Images

55-летний Дэвид был одет в черные плавки Dolce & Gabbana. Диджей продемонстрировал отличную физическую форму. Он сверкнул накачанным торсом, бицепсами и подтянутым телом.

На Джессике было разноцветное бикини с принтом и стразами, в котором она похвасталась сексуальной фигурой и упругими ягодицами. Когда девушка заметила фотографов, быстро одела черный пляжный халат с кружевом.

Дэвид Гетта и Джессика Ледон / © Getty Images
Дэвид Гетта и Джессика Ледон / Фото: Getty Images

Свой лук Ледон дополнила черными солнцезащитными очками, лаконичными серьгами, подвеской на цепочке, браслетами, часами, кольцами и красным маникюром.

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Дата публикации
Просмотры
977
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