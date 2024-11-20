Отдыхали в джакузи и рыбачили: Джейсон Стэтхэм показал, как провел время с детьми и возлюбленной

Актер с семьей отправился на морскую прогулку на яхте.

57-летний актер Джейсон Стэтхэм и его возлюбленная - 37-летняя британская супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – воспитывают двоих детей: 7-летнего сына Джека Оскара и двухлетнюю дочь Изабеллу Джеймс.

Вся семья отправилась на морскую прогулку на яхте. Они успели отдохнуть в джакузи прямо на борту, порыбачить с палубы, а папа с сыном – даже встать за штурвал и поуправлять судном.

(листайте фото вправо)

Судя по снимкам в Instagram актера, семейство весело провело время.

instagram.com/jasonstatham

instagram.com/jasonstatham

Отметим, Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли встретились на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе в 2010 году. В январе 2016 года пара объявила о своей помолвке. Актер подарил модели кольцо с бриллиантом в шесть карат, но до сих пор свадьба так и не состоялась.

instagram.com/jasonstatham

instagram.com/jasonstatham

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли показала в Сети, как Джейсон Стэтхэм занимается серфингом с их общим сыном.

Читайте также:

Стильные образы Рози Хантингтон-Уайтли (5 фото)