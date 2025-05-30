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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
289
Время на прочтение
1 мин

Отдыхают на море: Наоми Кэмпбелл показала редкие фото своих двух детей

Модель нечасто публикует снимки сына и дочери, однако их лица по-прежнему скрывает.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

55-летняя британская модель и звезда 90-х Наоми Кэмпбелл опубликовала в своем Instagram несколько фото из отпуска. Вместе со своими детьми она отдохнула у моря.

На фото модель запечатлена со спины. Она одета в белую майку, джинсовые шорты и бейсболку. На руках она держит дочь, а сын — рядом в воде.

Наоми Кэмпбелл с детьми / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл с детьми / © Instagram Наоми Кэмпбелл

«Прыгаю на радостных волнах с моими двумя любимыми малышами — моими биениями сердца, моими вечными ангелами. Вы для меня все», — написала Наоми под фото.

Наоми Кэмпбелл с детьми / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл с детьми / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Отметим, Наоми Кэмпбелл стала мамой впервые в мае 2021 года. Тогда она сообщила о рождении своей дочери, опубликовав фотографию в Instagram. Позже, в июне 2023 года, у нее появился второй ребенок — сын. Модель не раскрывает детали их рождения — имело ли место быть суррогатное материнство или усыновление. Лица детей звезда также скрывает.

Наоми Кэмпбелл с детьми / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл с детьми / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Ранее, напомним, Наоми Кэмпбелл в нежном образе позировала в Каннах. Она пришла на премьеру историко-романтичного драматического фильма «История звука» (The History of Sound).

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл во время показа Versace в 1996 году / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл во время показа Versace в 1996 году / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл на показе Valentino Spring Summer 2019 в Париже / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл на показе Valentino Spring Summer 2019 в Париже / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл и Дебби фон Бисмарк / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл и Дебби фон Бисмарк / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
289
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