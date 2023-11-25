Отдыхают на пляже: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк умилил видео с 2-летней дочерью

Главный герой реалити-шоу "Холостяк-10" – Макс Михайлюк – опубликовал в Instagram видео со своей 2-летней дочерью Арианой. Оно было снято во время отдыха на пляже в Майами.

Макс держал дочь на руках и они мило терлись носиками. Потом счастливый папа нежно обнял девочку.

"Папина доця", — подписал видео Михайлюк.

Видео растрогало подписчиков мужчины.

"Очень трогательно! Счастье вашей семье", "Дочь папина, а на мамочку очень похожа", "Это так мило", "Невероятное счастье", "Прекрасный папа, прекрасная семья! Здоровье вам и Господней опеки всегда и повсюду ", – написали фолловеры.

Напомним, ранее беременная жена Макса Михайлюка – Даша Хлыстун – показала в Instagram милые фотографии с их дочерью, сделанные на пляже.

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