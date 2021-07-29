Отдыхают в Италии: Дженнифер Лопес и Бена Аффлека сфотографировали на роскошной яхте

Пара отправилась в путешествие и, похоже, что у них опять все серьезно.

Актриса и певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек уже не скрывают свои отношения, и смело ходят на свидания и на прогулки. Не так давно пару подловили папарацци, когда они направлялись на обед в ресторан Brentwood Country Mart со своими детьми, а в среду, 28 июля, Аффлек и Лопес провели время на яхте.

На борту своей яхты Valerie пара (к которой вернулось прозвище Беннифер) отправилась в путешествие. Сейчас они прибыли в живописный город Амальфи в Италии.

Дженнифер была одета в красно-белый полосатый топ, который завязывался спереди и белые брюки. Волосы она собрала в высокую прическу, а на глазах у звезды были солнцезащитные очки. Интересно, что на шее у Лопес весела золотая подвеска со словом "Бен".

Бен же выбрал повседневный образ, надев поло от Ralph Lauren с принтом тай-дай. На глазах у него также были солнцезащитные очки.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

Напомним, что Дженнифер и Бен уже встречались ранее и в ноябре 2002 года даже объявили о помолвке. Свадьба Аффлека и Лопес, запланированная на 14 сентября 2003 года, была отменена днем раньше. Причину разрыва они так и не раскрыли.

Дженнифер Лопес / Getty Images

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