Отдыхают в Таиланде: Катя Осадчая поплавала с сыном в море и показала новые фото в купальнике

Отдыхают в Таиланде: Катя Осадчая поплавала с сыном в море и показала новые фото в купальнике

Телеведущая Катя Осадчая наслаждается семейный отдыхом в Таиланде.

А в своем блоге в Instagram активно делится пляжными кадрами. На новых снимках звезда продемонстрировала, как веселится с сыном Иваном в море. Кстати, теперь Катя публикует и фотографии, на которых видно лицо мальчика, а раньше прятала его от публики.

"Если вы считаете пляжный отдых ленивым, то вы просто не отдыхали с ребенком четырех лет. Лишние килограммы не угрожают ", - шутливо пишет ведущая.

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Многие подписчики Осадчей согласились с ней и поддержали в комментариях. Было среди комментариев и много сообщений о том, какой красивый у Осадчей и Горбунова вырос сын.

Напомним, прошлым летом Катя родила третьего ребенка – тоже сына, которому дали имя Данил. Но, похоже, на отдых его не взяли, потому что перелет очень долгий и маленькому ребенку может быть тяжело его переносить.

Также Осадчая показала, как выглядит ее фигура спустя пять месяцев после родов. Она в отличной форме.

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