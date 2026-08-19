Отдыхают вместе: Ким Кардашьян позировала в обнимку с Льюисом Хэмилтоном

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

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45-летняя участница реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса — Ким Кардашьян — поделилась в своем Instagram новыми кадрами с семейного отдыха, на которых показала не только своих детей, но и возлюбленного — автогонщика «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

На одном из снимков Ким позирует в обнимку с 41-летним гонщиком.

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Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

На других кадрах она показала своих детей — дочь Чикаго и сына Сейнта, а также атмосферные моменты отдыха у моря. На одном из снимков также запечатлены Ким, Льюис и ее сестра Хлое Кардашьян.

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Ким Кардашьян с сестрой и возлюбленным / © Instagram Ким Кардашьян

«Где-то над радугой», — лаконично подписала публикацию Ким.

Особое внимание поклонников привлекли именно совместные фотографии Кардашьян и Хэмилтона. Пара впервые публично подтвердила свои отношения в июне, после нескольких месяцев слухов о романе. Теперь спортсмен не только проводит время с Ким, но и присоединяется к ее семейным поездкам.

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Для Кардашьян это особенно важно, поскольку она крайне избирательно относится к тому, кого допускает к своим детям. Источники, близкие к звезде, ранее отмечали, что ее решение проводить с Хэмилтоном семейный отдых говорит о высоком уровне доверия между ними.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

© Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким воспитывает четверых детей от бывшего мужа Канье Уэста — дочерей Норт и Чикаго и сыновей Сейнта и Псалма. Судя по новым кадрам, Хэмилтон уже чувствует себя комфортно в компании семьи Кардашьян, а их отношения становятся все более серьезными.

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Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ранее, напомним, Ким Кардашьян в черном бикини покаталась на сапборде.

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