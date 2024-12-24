Отдыхают всей семьей: 79-летнюю Голди Хоун заметили с мужем Куртом Расселом на улице в Аспене

79-летняя актриса Голди Хоун, которую многие знают по роли в комедии "За бортом" 1987 года, проводит сейчас время в горах с семьей. Ее заметила на улице в Аспене - излюбленном горнолыжном курорте знаменитостей. В это место она приезжает ежегодно и часто попадает под прицел папарацци во время шопинга.

Впервые Голди сфотографировали 22 декабря. Звезда шла по улице в черных лосинах и яркой короткой шубе красного цвета. Также на ней были черные кроссовки, а в руке довольно большая сумка с тиснением.

Волосы Голди распустила, а на лице сделала макияж с яркими румянами.

Голди Хоун / Фото: Getty Images

Также актрису заметили на улице с ее мужем Куртом Расселом 23 декабря. Пара тоже прошлась по магазинам и затем шли домой со своими покупками. Голди надела сапоги и дутую куртку. Также на ней были черные лосины и лонгслив. Рассел выбрал более яркий наряд, ведь на нем было теплое яркое пальто с принтом и ковбойская шляпа белого цвета.

Голди Хоун и ее семья / Фото: Getty Images

Присоединиться ли на праздник к известной актрисе ее дочь Кейт Хадсон неизвестно, но также сейчас в Аспене проводит время певица Мэрайя Кери. На курорт она привезла своих детей и вероятно они пробудут там до завершения праздников.

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