Отказалась от блонда: Кендалл Дженнер позировала топлес и с новой стрижкой

Модель возвратилась к своему натуральному цвету волос.
Недавно 28-летняя американская модель и участница популярного реалити-шоу – Кендалл Дженнер – перекрасилась в блондинку и дефилировала по подиумам и выходила в свет в новом образе.
"Мне потребовалось два дня, чтобы получить этот великолепный оттенок золотистого блонда", – рассказывал ее парикмахер-колорист Дженна Перри в комментарии для Vogue.
Но, видимо, Кендалл захотелось чего-то нового, и она решила вернуть свой цвет волос и снова стала брюнеткой.
На новых снимках авторства фэшн-фотографа Мерта Аласа модель позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь руками.
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Кендалл демонстрирует и новую стрижку - стильный прямой боб, который снова в тренде в этом сезоне.
Напомним, ранее эффектная Кендалл Дженнер снялась для глянца. Она стала главной звездой нового выпуска журнала M Le magazine du Monde. На обложке глянца девушка позировала в черном полупрозрачном бюстгальтере Celine и с колье в виде ее имени на шее.
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