Откровенно: Деми Роуз в прозрачном комбинезоне похвасталась большими ягодицами

Деми Роуз опубликовала в Instagram очередную порцию пикантных фотографий. На них девушка предстала в сексуальном образе.

Деми соблазнительно позировала в черном прозрачном комбинезоне с имитацией корсета. Лук она дополнила длинной косой и макияжем с длинными пышными ресницами.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

На другом фото Роуз похвасталась сексуальными формами: тонкой талией и большими ягодицами.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз модель показала откровенный снимок без бюстгальтера.

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