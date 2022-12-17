Откровенно: Деми Роуз в прозрачном комбинезоне похвасталась большими ягодицами

Британская модель поделилась новым откровенным контентом.
Деми Роуз опубликовала в Instagram очередную порцию пикантных фотографий. На них девушка предстала в сексуальном образе.
Деми соблазнительно позировала в черном прозрачном комбинезоне с имитацией корсета. Лук она дополнила длинной косой и макияжем с длинными пышными ресницами.
На другом фото Роуз похвасталась сексуальными формами: тонкой талией и большими ягодицами.
Напомним, в прошлый раз модель показала откровенный снимок без бюстгальтера.
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