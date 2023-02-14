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Откровенно: финалистка "Холостяка-11" обнаженной позировала в ванне

Откровенно: финалистка "Холостяка-11" обнаженной позировала в ванне

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
421
Время на прочтение
1 мин
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Откровенно: финалистка "Холостяка-11" обнаженной позировала в ванне

Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко

Юлия Бельченко показала пикантные фотографии.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко – снялась в откровенной фотосессии и показала, что из этого вышло в Instagram.

Юлия Бельченко / © Instagram Юлии Бельченко
Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко

Перед объективом фотокамеры девушка позировала обнаженной в ванной в ретро-комнате. Юлия застенчиво прикрывалась руками.

Юлия Бельченко / © Instagram Юлии Бельченко
Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко
Юлия Бельченко / © Instagram Юлии Бельченко
Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко

Волосы она распустила, сделала нежный макияж и украсила пальцы кольцами.

Юлия Бельченко / © Instagram Юлии Бельченко
Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко

Снимки получились совсем не пошлые, а наоборот – нежные, чувственные с ноткой пикантности.

Юлия Бельченко / © Instagram Юлии Бельченко
Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко
Юлия Бельченко / © Instagram Юлии Бельченко
Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко

"На стене написана "ванна мечты.." Мне больше нравится первое фото, потому что у меня появился какой-то новый взгляд и мне он нравится", — подписала фото Юлия.

Юлия Бельченко / © Instagram Юлии Бельченко
Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко

Напомним, победительница "Холостяка-11" Анна Богдан в закрытом красном платье и с кудрями продемонстрировала эффектный лук.

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Дата публикации
Просмотры
421
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