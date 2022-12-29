Откровенно: жена экс-"Холостяка" Михайлюка позировала без бюстгальтера

Даша Хлыстун в вечернем платье с большим вырезом на туловище позировала в фотосессии.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – показала в Instagram Stories откровенное фото со съемок.

Даша – профессиональная модель, поэтому она часто снимается в разных фотосессиях и фэшн-проектах.

В этот раз девушка позировала перед фотокамерой в довольно странном наряде. На ней было черное вечернее платье с большим вырезом на туловище. На Даше отсутствовал бюстгальтер, поэтому обнаженную грудь она прикрыла рукой.

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

А вот высокий разрез на платье выглядел соблазнительно - она смогла похвасталась своими стройными ногами.

Аутфит Хлистун дополнила аккуратной прической, элегантными длинными серьгами и босоножками на шпильках.

Напомним, в сентябре Даша показала фолловерам, как она в розовом бикини с принтом "собачий зуб" загорала на качелях на детской площадке, расположенной возле ЖК.

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