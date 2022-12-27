Откровенное признание: участница "Холостяка-12" показала, как выглядела до ринопластики и уколов красоты

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" – 26-летний косметолог Марина – решила показать в Instagram, как она выглядела до того, как воспользовалась услугами пластического хирурга.

Девушка опубликовала коллаж со снимками "до" и "после".

Instagram

Марина сделала риносептопластику. Затем она усовершенствовала свое лицо с помощью уколов красоты.

Участница "Холостяка" призналась, что решилась на пластическую операцию носа из-за проблем с ним – у нее было искривление носовой перегородки и из-за этого – заложенность носа.

Instagram

"Без уколов и до ринопластики, "свое" лицо/ сейчас, с уколами и риносептопластикой. Разница между фото и в годах. На фото слева мне 24 года, а сейчас мне 26.

Я сделала риносептопластику, потому что мне было очень тяжело дышать. Я не понимала, почему у меня всегда заложен нос, я часто ночью просыпалась из-за этого. У меня появилась зависимость от капель, без них я не могла уснуть.

Поэтому я обратилась со своими жалобами к хирургу, у которого впервые делала маммопластику. Он отправил меня сделать КТ, чтобы понять, что происходит внутри. Конечно, там было искривление носовой перегородки, и, возможно, это произошло после аварии в 2017 году, когда я сильно ударилась носом. Так что нужно было делать септопластику. Я решила, что если мы будем делать нос, то немного подправим форму.

Хирург проанализировал мой запрос, чтобы нос не выглядел искусственно, чтобы не слишком изменить форму. Я умоляла, чтобы он остался как мой, только уже сделать. Ну и основное - это, конечно, чтобы я могла дышать", — рассказала Марина.

Instagram

Девушка также призналась, что за одну операцию она сделала риносептопластику и маммопластику.

А уколы красоты Марина делает сама. Она регулярно увеличивает себе губы, делает ботулинотерапию, биоревитализацию и другие процедуры.

"Я колю себе губки (сама), ботокс раз в год, колола однажды себе впадины под глазами (носослезку). Делаю чистку кожи раз в два месяца, люблю проколоть раз в год полинуклеотиды или биоревитализацию.

Сейчас мне нравится все, и я уже ничего не хочу менять. Сейчас я работаю над новыми знаниями, адаптацией в другой стране и над фигурой", – добавила девушка.

Подписчики Марины поделились на два лагеря: одним нравится изменения в ее внешности, другим – нет.

"Невероятная хорошенькая что до, что после, я не вижу здесь ничего страшного, как пишут комментарии. Главное - это комфорт самой Марины, потому что это ее тело и жизнь", "И до красавица, и после. А если еще и самой так больше нравится, то вообще офигенно. Красивая, ухоженная девушка при этом самодостаточная, умная и добрая", "Мне нравятся изменения. Милаха".

"Я, когда увидела просто фото, подумала что это два разных человека. Зачем делать из себя не узнаваемого человека? Вашим родителям не обидно? Ну хорошо нос, но там и глаза и подбородок, так что не обидно что вы так себя меняете?", "В общем два разных человека. Зачем так комплексовать, чтобы все изменить?", "Я согласна — нос можно было немного уже сделать, но все остальное зачем? Было очень естественно и взгляд потерялся. Не знаю, вам нравится, да и хорошо ", "Плохо, что операциями и инъекциями вы "стираете" в себе, так называемые, "знаки-релизеры", по которым, говоря простым языком, именно ваш мужчина вас как бы "узнает" и "выбирает" среди всех женщин", "Как можно было так сильно изменить глаза, совсем другой человек!" – написали фолловеры.

Напомним, другая участница шоу "Холостяк" — актриса Виктория Варлей — опубликовала гневное пост о своем вылете из проекта. Она назвала настоящую причину, почему покинула шоу.

Читайте также: