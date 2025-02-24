Открыла плечи и сделала яркий макияж: Селена Гомес посетила церемонию Гильдии киноактеров Америки

В США 23 февраля состоялась церемонию вручения наград Гильдии киноактеров Америки (SAG Awards). Это ежегодное мероприятие, которое проводится уже на протяжении 31 года и отмечает достижения в области кино и телевидения.

Среди номинантов в нескольких категориях в этом году была актриса и певица Селена Гомес. Она получила награду Премия Гильдии киноактеров США за "Лучший актерский состав в комедийном сериале", за свою работу в комедийном детективе "Убийства в одном здании".

Селена Гомес / Фото: Associated Press

На мероприятии Селена появилась в роскошном черном длинном платье от бренда Celine. У наряда были открытые плечи украшены складками ткани, а также высокий разрез на юбке, который позволял рассмотреть ее черные босоножки на каблуках.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Что интересно, на спине у платья Гомес был небольшой вырез.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Образ знаменитой красавицы дополняли украшения от Messika, элегантная прическа, а также яркий макияж с красной помадой на губах.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Также отметим, что на SAG Awards абсолютным лидером по числу призовых статуэток стала команда сериала "Сегун". Сериал получил сразу четыре награды, а на протяжении длительного времени он неоднократно попадал в перечень лучших проектов 2024 года.

Читайте также:

Селена Гомес в вечерних платьях (20 фото)