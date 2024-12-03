Открыла рождественский сезон: Синди Кроуфорд сфотографировалась с Санта-Клаусом

Модель поделилась с поклонниками новыми фотографиями в Сети.
58-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – вместе с мужем Рэнди Гербером и детьми живет в Малибу, Калифорния, где у них роскошный дом на побережье Тихого океана. Несмотря на то, что сейчас там температура днем не опускается ниже 19 градусов тепла, город уже украшен к рождественским и новогодним праздникам.
Поэтому неудивительно, что Синди вышла на прогулку и встретила Санта-Клауса, с которым захотела сделать несколько кадров.
Кроуфорд и Санта позируют на традиционном алом диване в окружении новогоднего декора.
"А вы были послушными?" – спросила супермодель под фото.
Напомним, ранее супермодель Синди Кроуфорд позировала для фото в синем платье с халтером. Она посетила вечеринку в Майами-Бич, чтобы отпраздновать свое появление на обложке Haute Living, для которой позировала в джинсах и косухе.
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