Открыла рождественский сезон: Синди Кроуфорд сфотографировалась с Санта-Клаусом

58-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – вместе с мужем Рэнди Гербером и детьми живет в Малибу, Калифорния, где у них роскошный дом на побережье Тихого океана. Несмотря на то, что сейчас там температура днем не опускается ниже 19 градусов тепла, город уже украшен к рождественским и новогодним праздникам.

Поэтому неудивительно, что Синди вышла на прогулку и встретила Санта-Клауса, с которым захотела сделать несколько кадров.

Фото: Instagram Синди Кроуфорд

Кроуфорд и Санта позируют на традиционном алом диване в окружении новогоднего декора.

Фото: Instagram Синди Кроуфорд

"А вы были послушными?" – спросила супермодель под фото.

Напомним, ранее супермодель Синди Кроуфорд позировала для фото в синем платье с халтером. Она посетила вечеринку в Майами-Бич, чтобы отпраздновать свое появление на обложке Haute Living, для которой позировала в джинсах и косухе.

Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

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