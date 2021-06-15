Открытие Royal Ascot: 10 самых необычных шляпок на королевских скачках

Это спортивное мероприятие основано в 18 веке королевой Великобритании Анной.

15 июня в британском городке Аскоте стартовали ежегодные скачки Royal Ascot, которые являются не только одним из главных спортивных событий Великобритании, но и довольно необычным показом мод. Традиционно они длятся целых пять дней и всегда начинаются во вторник.

По дресс-коду джентльмены должны быть одеты во фраки, цилиндры, перчатки и черные ботинки, а леди - обязательно в элегантные платья и дизайнерские шпяпки. Каждый день наряды гостей должны меняться, а в четверг помимо соревнований между лошадьми проводится конкурс оригинальных женских шляпок. Обладательница самого необычного головного убора получает похвалу от самой королевы Елизаветы.

Мы собрали для вас несколько оригинальных головных уборов первого дня скачек.

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Associated Press

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