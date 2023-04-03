Открытие весеннего сезона: Надя Дорофеева выступит с концертом в Киеве

Во время концерта пройдет благотворительный аукцион.

В Киеве 28 апреля с концертом выступит DOROFEEVA. Именно этим выступлением начнется новый весенний концертный сезон в Osocor Residence, посвященный украинской музыке.

Во время него его команда продолжит собирать средства для покупки "птичек" Dji mavic 3 для бойцов 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Надя презентует новую концертную программу, в которую вошли песни, которые быстро стали хитами "Думи", "Крапають", "Різнокольорова", "У твоїй душі", "Щоб не було", "вотсап".

Надя Дорофеева

Во время концерта Дорофеевой пройдет аукцион с уникальными лотами. Вырученные средства от их продажи пойдут на покупку дронов для наших защитников.

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