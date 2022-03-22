Отличились: российский глянец выпустил обложку с Z и справедливо "отгреб"

Российский журнал разместил на обложке кремлевскую свастику.

Российский журнал Elle выпустил мартовский номер с обложкой, на которой изображена латинская буква – Z, которая символизирует вторжение России в Украину.

На обложке изображена дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя - Дева Кассель. Под ее фото надпись: поколение Z и фраза: Make The World Great Again, что в переводе: "Сделать мир снова большим".

Обложка Elle.Россия

На официальной странице глянца в Instagram этой обложки нет.

Обложка нарвалась на хейт. Многие украинские пользователи Сети и блогеры осудили редакцию глянца в пропаганде российской агрессии и призвали международную команду Elle обратить на это внимание.

К примеру, украинская дизайнер Мэри Фуртас опубликовала в Instagram пост, в котором обратилась к главному редактору американского Elle и осудила главного редактора "Elle.Россия" за поддержку пропаганды и войны.

"Сториз, которые были удалены. "Elle Россия" снова наносит удар. Вы одобряете это? Это не случайно. Это намеренная поддержка пропаганды. Фашизм и империализм. Не в первый раз Мухина продвигает этот нарратив. Это не глухой звук, это сделано с умыслом. Позор международной команде Elle, которая позволила, чтобы это случилось", - написала Мэри Фуртас.

В публикации кроме главного редактора американской версии издания Мэри также отметила американский медиахолдинг Hearst, который издает российский глянец.

Напомним, французская версия журнала Elle поддержала Украину и выпустила новый номер журнала с девушкой на митинге против войны. Вся обложка выполнена в желто-синих тонах, которые символизируют украинский флаг.

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