Отличная форма: Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась кубиками пресса

36-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – сейчас отдыхает в Таиланде. Компанию ей составляют ее дети - 6-летний сын Джек Оскар и почти 2-летняя дочь Изабелла Джеймс.

дети Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Как оказалось, в отпуске модель не проводит все время загорая на пляже. Успевает она и заниматься спортом. Так, снимками со своей тренировки она поделилась в Instagram. Для занятий спортом Рози выбрала белоснежный комплект от alo, состоящий из топа-бюстгальтера и мини-шортов. Судя по кубикам пресса, она стала много времени уделять спорту и питанию, а результат не заставил себя долго ждать.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Интересно, что колье и браслет от Tiffany & Co. она не стала снимать.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, ранее своей физической формой восхитила Ким Кардашьян. Она продемонстрировала рельефные спину и плечи.

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