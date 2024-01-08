Отличная форма: Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась кубиками пресса

Модель стала много времени уделять спорту.
36-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – сейчас отдыхает в Таиланде. Компанию ей составляют ее дети - 6-летний сын Джек Оскар и почти 2-летняя дочь Изабелла Джеймс.
Как оказалось, в отпуске модель не проводит все время загорая на пляже. Успевает она и заниматься спортом. Так, снимками со своей тренировки она поделилась в Instagram. Для занятий спортом Рози выбрала белоснежный комплект от alo, состоящий из топа-бюстгальтера и мини-шортов. Судя по кубикам пресса, она стала много времени уделять спорту и питанию, а результат не заставил себя долго ждать.
Интересно, что колье и браслет от Tiffany & Co. она не стала снимать.
Напомним, ранее своей физической формой восхитила Ким Кардашьян. Она продемонстрировала рельефные спину и плечи.
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