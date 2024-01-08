Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Отличная форма: Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась кубиками пресса

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
450
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Отличная форма: Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась кубиками пресса

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Модель стала много времени уделять спорту.

36-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – сейчас отдыхает в Таиланде. Компанию ей составляют ее дети - 6-летний сын Джек Оскар и почти 2-летняя дочь Изабелла Джеймс.

дети Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
дети Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Как оказалось, в отпуске модель не проводит все время загорая на пляже. Успевает она и заниматься спортом. Так, снимками со своей тренировки она поделилась в Instagram. Для занятий спортом Рози выбрала белоснежный комплект от alo, состоящий из топа-бюстгальтера и мини-шортов. Судя по кубикам пресса, она стала много времени уделять спорту и питанию, а результат не заставил себя долго ждать.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Интересно, что колье и браслет от Tiffany & Co. она не стала снимать.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, ранее своей физической формой восхитила Ким Кардашьян. Она продемонстрировала рельефные спину и плечи.

Читайте также:

Оля Полякова в купальнике похвасталась фигурой в волнах океана

Оля Полякова в купальнике похвасталась фигурой в волнах океана

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
450
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация