Отлично выглядит: 76-летняя Шер с молодым бойфрендом сходила на вечеринку

Певица Шер отдохнула на вечеринке вместе с бойфрендом Александром Эдвардсом, который младше ее на 39 лет.

Парочка посетила вечеринку Tao X Maxim Big Game Party в Скоттсдейле, штат Аризона. 76-летняя певица покрасила волосы в белый цвет и сделала кудрявую укладку. Она надела белый топ, синие джинсы-клеш с бахромой и черную короткую куртку с белым декором на рукавах. У артистки на шее было несколько цепей из белого метала в том числе и с крестом, в ушах были серьги-кольца, она сделала нежный макияж глаз с пышными ресницами и розовым блеском накрасила губы.

Ее бойфренд, который является экс-мужем Эмбер Роуз, был в черной футболке, кофте на замке и светло-голубых джинсах. Он сидел развалившись на диване и держал руку у возлюбленной на ноге. Шер также держала мужчину за руку.

Шер с бойфрендом Александром Эдвардсом / Фото: Getty Images

Ранее пару фотографировали по пути в ресторан в Западном Голливуде. Они шли по улице и держались за руки. Бывшая жена Александра – Эмбер Роуз, чьим продюсером он был рассказывала, что мужчина изменял ей. Однажды крутил сразу 12 романов на стороне. У них есть общий сын Слэш, мальчику три года. Шер, похоже, такой "послужной" список парня не пугает.

Шер и Александр Едвардс / Фото: Getty Images

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