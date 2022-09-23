Отлично выглядит: Хайди Клум посетила показ, в котором принимала участие ее дочь

49-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум посетила показ в Милане ABOUT YOU во время Недели женской моды, которая сейчас проходит. Перед камерами звезда появилась в эффектном и сексуальном образе. Она сочетала белую укороченную рубашку с объемными рукавами-буфами и черными пуговицами, которая также имела очень глубокое декольте, с черными классическими брюками.

Образ звезды дополнили макияж, массивные украшения и высокие каблуки. Но на это шоу Хайди пришла не одна, а со своей старшей дочерью Лени, которая сейчас активно развивает свою моделью карьеру.

18-летняя девушка надела укороченную водолазку, шорты, белую куртку и светлые ботфорты. Волосы Лени собрала в высокую прическу.

Хайди и Лени Клум / Фото: Getty Images

Дочь Хайди также приняла участие в показе. Но девушка было не просто моделью, работавшей на модном шоу, Ленни является еще и дизайнером, ведь с прошлого года она и немецкий ретейлер ABOUT YOU сотрудничают. Вероятно, эта коллекция также была разработана брендом совместно с Клум-младшей.

Лени Клум / Фото: Getty Images

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