Отлично выглядит: Хейли Бибер посетила открытие магазина в наряде трендового цвета

Известная модель и бизнесвумен Хейли Бибер, которая уже давно считается также трендсеттером, посетила открытие магазина Residence Los Angeles. Девушка практически не появлялась на публике в последнее время, поскольку недавно впервые стала мамой - у них с Джастином Бибером родился сын, которого они назвали Джек Блюз Бибер.

На мероприятии в Калифорнии Хейли появилась без Джастина. Знаменитость надела бархатный костюм от бренда Saint Laurent из коллекции осень-зима 2002, который был выполнен в трендовом бордовом оттенке.

Наряд она дополнила капроновыми колготками, слингбэками от Saint Laurent, черной кофтой, которую носила как шарф и небольшой сумкой от Prada в руке. Волосы модель собрала в мальвинку и сделала нежный макияж.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Также ранее ее видели на улице, но уже в компании Джастина Бибера. Она тогда тоже продемонстрировала свой хороший вкус и с ног до головы была одета в Saint Laurent. Тогда на американке был серый маскулинный костюм, который она разбавила аксессуарами того же бордового оттенка. Интересным выбором были также ее украшения - золотые браслеты манжеты на запястьях.

Хейли и Джастин Бибер / Фото: Getty Images

Лицо сына пара пока не показывала полноценно, но его снимками они уже немного делилась в Сети. На одном из фото в Instagram Хели позировала в шубе от Phoebe Philo на прогулке с сыном, который был в рюкзаке-кенгуру. Также на ней можно заметить очки от Gucci и кепку от Fila.

Фото: Instagram Хейли Бибер

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