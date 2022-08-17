Отлично выглядит: комедийная актриса София Вергара продемонстрировала стильный образ по пути на съемки

50-летняя звезда в даже в обычной жизни носит высокие каблуки.
Комедийная актриса София Вергара попала под прицел папарацци, когда направлялась на съемки нового выпуска шоу "Америка ищет таланты", где она и модель Хайди Клум - судьи. Звезду сфотографировали возле концерт-центра Пасадена.
София была одета в лаконичный образ, который состоял из коричневых льняных широких брюк от The Brand, которые, к сожалению, очень помялись, белого легкого топа со спущенными плечами, а также босоножек от Christian Louboutin и ее любимой сумки Dior Book Tote.
Дополнили образ солнцезащитные очки-лисички от бренда Dior и лаконичная укладка с легкими локонами.
Для шоу 50-летняя знаменитость переоделась в ярко-желтый образ от бренда Alexis Azaire, в котором сочетала широкие брюки и топ с декольте в форме сердца. На лице Софии визажисты сделали роскошный макияж с яркой помадой.
Читайте также:
- В персиковом платье и с сумкой Dior: комедийная актриса София Вергара продемонстрировала нежный образ
- В розовых луках: Хайди Клум и София Вергара блистали на премьере шоу, а участники из Украины поддержали нашу страну
- Ого какая: София Вергара показала фото в золотом бикини
- В рваных джинсах и толстовке: София Вергара сходила на шопинг
- Заметили с повязкой: София Вергара травмировала ногу