Отлично выглядит: комедийная актриса София Вергара продемонстрировала стильный образ по пути на съемки

50-летняя звезда в даже в обычной жизни носит высокие каблуки.

Комедийная актриса София Вергара попала под прицел папарацци, когда направлялась на съемки нового выпуска шоу "Америка ищет таланты", где она и модель Хайди Клум - судьи. Звезду сфотографировали возле концерт-центра Пасадена.

София была одета в лаконичный образ, который состоял из коричневых льняных широких брюк от The Brand, которые, к сожалению, очень помялись, белого легкого топа со спущенными плечами, а также босоножек от Christian Louboutin и ее любимой сумки Dior Book Tote.

Дополнили образ солнцезащитные очки-лисички от бренда Dior и лаконичная укладка с легкими локонами.

София Вергара / Фото: Getty Images

Для шоу 50-летняя знаменитость переоделась в ярко-желтый образ от бренда Alexis Azaire, в котором сочетала широкие брюки и топ с декольте в форме сердца. На лице Софии визажисты сделали роскошный макияж с яркой помадой.

София Вергара / Фото: Getty Images

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