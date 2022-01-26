Отлично выглядит: похудевшую Ребел Вилсон сфотографировали в Лос-Анджелесе

Много лет Ребел страдала от гормонального дисбаланса, а также заедала стресс. Однако в один день она решила физически измениться и трансформировать свою жизнь.

В 2020 году австралийско-американская актриса Ребел Уилсон решила кардинально изменить свою жизнь и внешность, чтобы быть здоровее, счастливее и иметь возможность родить ребенка. Актриса решила похудеть и добилась в этом невероятных успехов, ведь сбросила более 30 килограммов.

Своей внешности она никогда не стеснялась и не комплексовала, тем более что образ "глупой толстушки" в кино приносил ей миллионы долларов. Сейчас после огромной работы над собой актриса выглядит отлично, и на днях ее сфотографировали на улице в Лос-Анджелесе. Звезда была одета в кожаные лосины, ботинки, черную кофту с сеткой и красный бомбер Balmain. Волосы она собрала скранчем, а на лице сделала очень легкий макияж. В руке у комедийной звезды была большая черная сумка.

Ребел Уилсон / Getty Images

На протяжении всего похудения Ребел делится своими мыслями и успехами с поклонниками в Instagram. Она надеется, что ее трансформация может помочь кому-то поверить в себя, начать заниматься спортом и тоже решиться избавиться от лишнего веса.

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