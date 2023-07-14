Отличные новости: экс-"ангел" Victoria's Secret Карли Клосс во второй раз стала мамой и показала фото малыша

О пополнении в семье сообщил муж 30-летней модели.
Карли Клосс во второй раз стала мамой – у нее родился мальчик.
Отличной новостью поделился в Instagram муж модели Джошуа Кушнер. Он опубликовал милое фото новорожденного сына, появившегося на свет 11 июля. Малыш запечатлен в голубой шапочке и белой пеленке.
"Добро пожаловать 11.07.2023", – лаконично подписал фотографию Кушнер.
Имени малыша родители пока держат в тайне.
Напомним, Карли Клосс рассекретила свою вторую беременность на гала-концерте Met Gala в Нью-Йорке. Она появилась там в элегантном черном платье макси от Loewe, которое прекрасно подчеркнуло ее уже достаточно большой беременный живот.
Их первый сын родился в марте 2021 года.
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