Отличные новости: экс-"ангел" Victoria's Secret Карли Клосс во второй раз стала мамой и показала фото малыша

О пополнении в семье сообщил муж 30-летней модели.

Карли Клосс во второй раз стала мамой – у нее родился мальчик.

Отличной новостью поделился в Instagram муж модели Джошуа Кушнер. Он опубликовал милое фото новорожденного сына, появившегося на свет 11 июля. Малыш запечатлен в голубой шапочке и белой пеленке.

Карли Клосс и Джошуа Кушнера/Instagram Джошуа Кушнера

"Добро пожаловать 11.07.2023", – лаконично подписал фотографию Кушнер.

Имени малыша родители пока держат в тайне.

Напомним, Карли Клосс рассекретила свою вторую беременность на гала-концерте Met Gala в Нью-Йорке. Она появилась там в элегантном черном платье макси от Loewe, которое прекрасно подчеркнуло ее уже достаточно большой беременный живот.

Их первый сын родился в марте 2021 года.

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