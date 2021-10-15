Отношения ей на пользу: Кортни Кардашьян опять сфотографировали в мини-юбке

Пара сходила вместе на ужин.

42-летняя Кортни Кардашьян вышла в свет со своим возлюбленным - барабанщиком панк-группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Пара сейчас провидит время в Нью-Йорке, а сфотографировали их, когда они направлялись на ужин.

Несмотря на то что в "Большом яблоке" уже довольно прохладно, Кортни выбрала для вечернего выхода довольно смелый наряд от бренда Cup of Stars, который состоял из трех частей: болеро, кроп-топа и корсета. Его она сочетала с мини-юбкой и черными сапогами. В руке знаменитость несла сумочку из меха.

Кортни Кардашьян / Getty Images

После того как Кортни начал встречаться с Трэвисом, она немного изменила имидж: сделала каре и очень часто появляется в мини-платьях. Эти отношения точно пошли звезде на пользу, как и ее возлюбленному, ведь благодаря Кортни он опять начал летать на самолете.

Дело в том, что 19 сентября 2008 года самолет Learjet 60 разбился во время выполнения взлета. На борту находились музыканты Трэвис Баркер и Адам Гольдштейн, которые оказались единственными выжившими в той катастрофе.

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