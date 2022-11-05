Отправил домой: фото девушек, с которыми попрощался главный герой шоу "Холостяк-12"

Во втором выпуске проект оставило немало участниц.
Состоялся второй выпуск 12-го сезона долгожданного реалити-шоу "Холостяк". В нем за сердце главного героя Алекса Топольского боролось 19 участниц.
В этом выпуске мужчина решил попрощаться с немалым количеством девушек, которые его "не зацепили".
Домой он отправил шестерых красавиц:
21-летнюю студентку Элизабет из Стокгольма
32-летнего телохранителя Ольгу из Киева
28-летнего нутрициолога Анастасию из Одессы
24-летнего частную предпринимательницу Анастасию из Днепра
27-летнего руководительницу юридического отдела Елену из Киева
19-летнего хореографа Аделину из Киева
Напомним, продолжат бороться за сердце Алекса 13 участниц:
Читайте также:
- В красном платье с высоким разрезом: фаворитка Холостяка-12" в эффектном образе появилась на церемонии роз
- В платье цвета индиго с высоким разрезом: участница "Холостяка-12" продемонстрировала стройные ноги
- В золотом топе со смелым декольте: участница "Холостяка-12" продемонстрировала пышный бюст на первой вечеринке
- Без штанов: участница "Холостяка-12" блеснула обнаженными ягодицами во время первой вечеринки на проекте