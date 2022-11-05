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Отправил домой: фото девушек, с которыми попрощался главный герой шоу "Холостяк-12"

Отправил домой: фото девушек, с которыми попрощался главный герой шоу "Холостяк-12"

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2750
Время на прочтение
1 мин
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Отправил домой: фото девушек, с которыми попрощался главный герой шоу "Холостяк-12"

Алекс Топольский / Фото: Instagram Алекса Топольского

Во втором выпуске проект оставило немало участниц.

Состоялся второй выпуск 12-го сезона долгожданного реалити-шоу "Холостяк". В нем за сердце главного героя Алекса Топольского боролось 19 участниц.

В этом выпуске мужчина решил попрощаться с немалым количеством девушек, которые его "не зацепили".

Домой он отправил шестерых красавиц:

21-летнюю студентку Элизабет из Стокгольма

32-летнего телохранителя Ольгу из Киева

28-летнего нутрициолога Анастасию из Одессы

24-летнего частную предпринимательницу Анастасию из Днепра

27-летнего руководительницу юридического отдела Елену из Киева

19-летнего хореографа Аделину из Киева

Напомним, продолжат бороться за сердце Алекса 13 участниц:

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Дата публикации
Просмотры
2750
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