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- Шоу-бизнес
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Отправилась на пляж: беременная модель Оливия Калпо засветила фигуру в бикини
Несмотря на свое интересное положение модель ведет активный образ жизни.
33-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — скоро впервые станет мама. Она находится в ожидании своего первого ребенка, отцом которого является ее муж — игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри. Срок беременность — начало третьего триместра, то есть первенец появится на свет в середине-конце лета.
Судя по фото и видео в Instagram модели, беременность проходит отлично и без осложнений.
На новых фото, опубликованных Оливией, она позирует в белом бикини на тонких завязках, которое эффектно подчеркивает ее уже большой живот.
Калпо решила отправиться на пляж или к бассейну и взяла с собой свою собаку — голдендудля Оливера.
Свой пляжный образ модель дополнила модной сумкой из бусин от Saint Laurent, широкополой шоколадной панамой и легким платьем с вышивкой ришелье.
Ранее, напомним, беременная модель Оливия Калпо удивила своих поклонников тем, что показала, как она приседает с 20-килограммовой штангой в спортзале.