Отправилась на пляж: беременная модель Оливия Калпо засветила фигуру в бикини

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

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33-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — скоро впервые станет мама. Она находится в ожидании своего первого ребенка, отцом которого является ее муж — игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри. Срок беременность — начало третьего триместра, то есть первенец появится на свет в середине-конце лета.

Судя по фото и видео в Instagram модели, беременность проходит отлично и без осложнений.

На новых фото, опубликованных Оливией, она позирует в белом бикини на тонких завязках, которое эффектно подчеркивает ее уже большой живот.

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Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Калпо решила отправиться на пляж или к бассейну и взяла с собой свою собаку — голдендудля Оливера.

Собака Оливии Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Свой пляжный образ модель дополнила модной сумкой из бусин от Saint Laurent, широкополой шоколадной панамой и легким платьем с вышивкой ришелье.

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Ранее, напомним, беременная модель Оливия Калпо удивила своих поклонников тем, что показала, как она приседает с 20-килограммовой штангой в спортзале.