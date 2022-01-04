Отправились в путешествие: Виктория Бекхэм поделилась романтическим снимком с мужем

Знаменитые супруги проводят время вместе с детьми и родителями.

На Новый год семья Бекхэмов отправилась на отдых в теплые края, но Виктория на своей странице в Instagram держит поклонников в курсе событий и делится семейными снимками. На одном из опубликованных дизайнером фото она позировала на яхте со своим мужем Дэвидом. Пара обнималась и была очень счастлива.

Виктория была одета в черное мини-платье, очень напоминающее те, которые она носила во времена своего участия в Spice Girl, а Дэвид надел шорты, белую футболку и кепку.

Также с супругами отдыхают их дети, родители Виктории и невеста Бруклина Никола Пельтц. Некоторые их фото дизайнер опубликовала в Instagram Stories.

Родители Виктории и ее старший сын Бруклин / Instagram Виктории Бекхэм

Мама Виктории, Бруклин, Никола и Харпер / Instagram Виктории Бекхэм

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