- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 475
- Время на прочтение
- 1 мин
Отпраздновал Новый год: Тарас Цимбалюк показался в Буковеле с разбитым носом
Актер взволновал подписчиков раной на носу.
Тарас Цимбалюк опубликовал в Instagram Stories видео и фото, на которых он появился с разбитым носом.
Похоже, актер «весело» встретил Новый год. Что произошло — это неприятный инцидент или следствие дурачества, он пока не комментировал.
Напомним, Тарас Цимбалюк показался в соцсети в компании финалистки проекта «Холостяк-14» Анастасии Половинкиной.