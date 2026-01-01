ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
475
1 мин

Отпраздновал Новый год: Тарас Цимбалюк показался в Буковеле с разбитым носом

Актер взволновал подписчиков раной на носу.

Алина Онопа
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк опубликовал в Instagram Stories видео и фото, на которых он появился с разбитым носом.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Похоже, актер «весело» встретил Новый год. Что произошло — это неприятный инцидент или следствие дурачества, он пока не комментировал.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Напомним, Тарас Цимбалюк показался в соцсети в компании финалистки проекта «Холостяк-14» Анастасии Половинкиной.

