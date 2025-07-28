Отпраздновали его 58-летие: Рози Хантингтон-Уайтли сходила с возлюбленным Джейсоном Стэтхэмом на концерт

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Getty Images

Реклама

38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — поделилась в своем Instagram фото со стадиона «Уэмбли» в Лондоне, где прошел концерт группы Oasis в рамках масштабного тура Oasis Live '25.

На снимках она позировала со своим бойфрендом и отцом своих детей — актером Джейсоном Стэтхэмом, которому 26 июля исполнилось 58 лет. Как оказалось, именно в этот день они и сходили на выступление любимой британской группы и отметили так день рождения актера.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози была в кружевном боди с глубоким вырезом, а Джейсон — в белой футболке и черной бейсболке. Судя по фото, они отлично провели время.

Реклама

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения. Сейчас они уже воспитывают двоих детей — 8-летнего сына и трехлетнюю дочь.

Дети Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Ранее семья отдыхала на море в Италии. Как это было, Рози Хантингтон-Уайтли показала в Сети.

© Getty Images © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images