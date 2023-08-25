Отпраздновали годовщину: Влада Седан показала кадры со свадьбы с Александром Зинченко

Журналистка Влада Седан и футболист Александр Зинченко вчера, 24 августа, отпраздновали трехлетие со дня своей свадьбы. На своей странице в Instagram девушка поделилась несколькими снимками с того дня.

Влада и Александр расписались 12 марта 2000 года в Посольстве Украины в Великобритании. А в августе, на День Независимости Украины, сыграли пышную свадьбу в Киеве.

С тех пор у пары родилось две дочери. Старшая Ева появилась на свет 1 августа 2021 года, а младшая, чье имя супруги пока что держат в секрете, родилась совсем недавно, 2 августа.

"З годовщиной, муж❤️

Спасибо за три года чистого счастья", - написала Влада под снимками в Instagram.

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Футболист также поделился снимком из дня свадьбы на своей странице в соцсети.

"Сегодня три года. Осталось 97. Мы почти достигли цели, моя любовь", - шутливо написал спортсмен.

Напомним, недавно Влада делилась неопубликованным фото со своей беременной фотосесии, где также позировала с мужем.

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