Отпуск на Мальдивах: Александр Стоянов похвастался пойманной акулой, а Екатерина Кухар – пляжным нарядом

Артисты балета наслаждаются отдыхом в райском уголке планеты.

Александр Стоянов повез свою супругу Екатерину Кухар отдыхать на Мальдивы.

Александр Стоянов/Пресс-служба

Они отлично проводят там время: плавают в море, учатся мыловарению, занимаются снорклингом, танцуют на пляже и, конечно же, посетили одно из самых любимых развлечений Александра – рыбалку. Золотую рыбку Стоянов не поймал, но вытащил из воды акулу.

Александр Стоянов/Пресс-служба

Артист балета похвастался уловом и рассказал об акулах:

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"Я единственный, кто на этой рыбалке поймал рыбу, одну нам приготовили на следующий день, а акулу мы отпустили. Впервые в жизни держал акулу в руках. Это, конечно, мощные создания, и они по поведению очень отличаются от рыб. Ее нужно было держать очень крепко за жабры и хвост. Я поймал безобидный вид – рифовую акулу, они на людей не нападают, зарегистрированные случаи агрессии в основном спровоцированы людьми. Такие акулы плавают возле нашего домика и чаще всего возле ресторана. Это 200 метров от нашего домика, потому что сушеф их подкармливает рыбкой, и там акулы плавают габаритные по размеру – 2-3 метра, но на людей они не нападают.

Эта акула до последнего боролась за жизнь и делала это намного сильнее, чем другие рыбы. Так вышло, что она заглотила крючок, нам пришлось резать леску и вытаскивать крючок через другую сторону, чтобы ее спасти. Если бы другие рыбы столько пробыли на суше, пока их спасают, не факт, что оклемались бы, а эта, как только попала в воду, мигом уплыла".

Александр Стоянов/Пресс-служба

А Кухар в свою очередь похвасталась новым пляжным образом. Она щеголяла по набережной в красном длинном наряде-тунике с принтом.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

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