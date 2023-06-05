Отпуск на Санторини: беременная Жозефин Скривер подчеркнула живот обтягивающем платьем

Модель вместе с мужем отдыхает на греческих островах.

30-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's secret Жозефин Скривер, беременная первенцем, улетела на отдых в Грецию и регулярно постит оттуда фото.

На новых снимках, опубликованных моделью в Instagram, она позирует среди белых домиков острова Санторини. На ней молочное обтягивающее платье в рубчик, подчеркивающее ее беременный живот. Образ Жозефин дополняют белая сумка макраме, шлепки Hermes и жемчужное колье.

Жозефин Скривер / Фото: Instagram Жозефин Скривер

Жозефин Скривер / Фото: Instagram Жозефин Скривер

Судя по фото, беременность звезды проходит отлично и легко.

Жозефин Скривер / Фото: Instagram Жозефин Скривер

Беременная Жозефин Скривер отдыхает на Санторини / Фото: Instagram Жозефин Скривер

Напомним, ранее Жозефин Скривер показала фотосессию, в которой снялась топлес – в одних лишь джинсах.

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