Отпуск в Албании: финалистка "Холостяка-11" Юля "Зайка" показала фигуру в красном бикини

Девушка показала новые фото с отдыха.

Финалистка шоу "Холостяк-11" – Юлия Бельченко "Зайка" – улетела на отдых в Албанию, откуда уже поделилась сериями интересных фотографий. Одним из городов, который посетила девушка, стал Берат.

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"Берат - город тысячи окон. Каменные здания в скале завораживают. Похоже, что мы попали в сказку", - написала Юля под фото.

Но больше всего внимания фолловеров, конечно, привлек снимок, на котором Бельченко запечатлена в красном бикини в рубчик. В подписи к фото Юля написала, что является фанатом купальников – она уверена, их много не бывает.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Напомним, ранее Юля Бельченко посещала музыкальный фестиваль Atlas Weekend. Компанию ей составила другая участница проекта – Александра Миколюк. "Зайка" была одета в романтичное ажурное белое мини-платье с рюшами на юбке и в зоне декольте. Наряд она сочетала с белыми кроссовками, светлой шляпой и сумочкой.

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